Precipita ultraleggero. Due morti nello schianto

La tragedia si è consumata intorno alle 19.30 di ieri. Due uomini sono morti nello schianto dell’ultraleggero a bordo del quale viaggiavano. Quaranta e 57 anni, entrambi perugini, entrambi piloti esperti. È successo tra San Mariano e Solomeo: il piccolo aereo, decollato da Castelvieto, si è schiantato in un campo, in via Bazzucchi, poco lontano da una pista per aeromodellismo. Tanto che la donna che ha dato l’allarme, che ha chiamato per prima i soccorsi, non era sicura se quello che aveva visto schiantarsi era un ultraleggero “vero“ o un aeromodello dei tanti che dalla terrazza vedeva volare. Alla scena hanno assistito anche quattro ragazzini, che giocavano poco lontano dalla tragedia, e che hanno raccontato di aver visto il piccolo aereo abbattersi a terra, per dritto, in uno schianto fatale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri. Purtroppo, però, per i due a bordo non c’era più nulla da fare: erano morti entrambi, sul colpo. Carabinieri e vigili del fuoco hanno eseguito tutti gli accertamenti, che saranno disposti dal pm Bettini. Il velivolo è stato posto sotto sequestro e i resti saranno analizzati per capire cosa possa essere accaduto, quale sia la causa dell’incidente. Che, stando a una prima ricostruzione, potrebbe essere un guasto tecnico visto che a bordo, come detto, viaggiavano due piloti, esperti entrambi: qualora uno dei due avesse accusato un malore, l’altro avrebbe potuto intervenire e prendere i comandi. Solo ipotesi, fin qui, che dovranno essere avvalorate dalle analisi tecniche. Per ora rimane lo strazio della comunità.

Luca Fiorucci