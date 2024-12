Precipita dal tetto al lavoro. Gravissimo un operaio

Una normale mattinata di lavoro rischia di trasformarsi in una tragedia. È in gravissime condizioni un operaio precipitato da un tetto mentre lavorava, facendo un volo di diversi metri. L’episodio è accaduto ieri mattina attorno alle 9,30 nella frazione della Penna, nel comune di Terranuova Bracciolini. L’uomo, 41 anni di origine tunisina, per circostanze ancora al vaglio degli inquirenti, è precipitato nel vuoto mentre stava lavorando. Secondo quanto riferiscono fonti informate, la persona coinvolta nell’incidente avrebbe riportato numerosi traumi. Non appena si è verificato il fatto, è stato dato subito l’allarme e si è attivata così la centrale operativa del 118. Sul posto, nell’arco di pochi minuti, sono intervenuti l’automedica del Valdarno, l’ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno, le forze dell’ordine e il personale dell’ispettorato del lavoro per svolgere i rilievi di legge. Viste le ferite riportate nella caduta, il 41enne è stato immediatamente stabilizzato e trasferito a bordo dell’elisoccorso Pegaso 1 al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in codice rosso. Al momento non risulterebbe in pericolo di vita, anche se la prognosi resta riservata. Sull’esatta dinamica dei fatti ne sapremo di più nelle prossime ore, quando le forze dell’ordine avranno compiuto gli accertamenti necessari per ricostruire tutta la vicenda e per chiarire cosa è andato storto. Un altro evento simile si è verificato un mese fa nel comune di Laterina Pergine Valdarno. Un uomo di 69 anni cadde da una pianta mentre stava raccogliendo le olive in un campo situato in località Cavi. In quell’occasione il signore venne trasportato alle Scotte di Siena in codice giallo. Gravissimo anche l’incidente avvenuto a fine agosto in una ditta di autotrasporti di Badia Agnano, nel territorio comunale di Bucine. Un operaio si stava occupando di riempire di benzina il motorino di una pompa, quando inavvertitamente del liquido cadde su alcune parti incandescenti. In una frazione di secondo la reazione provocò un’enorme fiammata che investì l’uomo di 60 anni in più parti del corpo. I sanitari riscontrarono sulla vittima ustioni di primo e secondo grado sul 30% del corpo, condizioni tali che richiesero anche in quel caso l’intervento del Pegaso, che trasferì con urgenza il paziente al Centro Ustioni dell’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso.