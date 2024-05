Pratovecchio Stia, corsa a tre. Dopo Caleri ecco Santini e Agostini. Via alla sfida per il Comune unico

di Sara D’Alessandro

Sarà una corsa a tre quella per la poltrona di sindaco a in vista delle prossime elezioni amministrative, che si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno. L’attuale primo cittadino Nicolò Caleri che si ricandida con il sostegno del centro sinistra con la lista "Futura", aveva già da diversi mesi reso nota la sua disponibilità ad un eventuale terzo mandato, puntando sulla necessità di portare a compimento tutte le progettualità avviate. "Questi dieci anni – dice - hanno rappresentato un periodo molto importante per la nostra comunità, insieme a tutti i consiglieri di queste due legislature e a tutte le formazioni partitiche, abbiamo realizzato un cambiamento concreto". Pronto per la discesa in campo anche l’attuale presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Luca Santini ex sindaco, che si ripresenta alle urne con la lista civica "Uniti per ".

"Concretezza, serietà ascolto e passione sono sempre stati alla base della mia azione politica e amministrativa – afferma – Credo che il bene comune si raggiunga solo avendo a cuore il benessere di ogni cittadino. Ho deciso di scendere nuovamente in campo certo che saprò svolgere questo ruolo al meglio, con una squadra che condivide in pieno questi obbiettivi. La presentazione della lista e del programma si svolgeranno giovedì alle 21 al Teatro Antei di Pratovecchio".

In lizza anche l’avvocato Saverio Agostini con la lista civica "Per ".

"Si tratta di una lista formata da persone che hanno diverse sensibilità politiche, ma non è appoggiata da alcun partito – si legge sul profilo Facebook di presentazione – Crediamo che nei dieci anni che sono trascorsi dall’unione del Comune di Pratovecchio con quello di Stia, nonostante le risorse straordinarie non siano stati fatti quei cambiamenti necessari affinché fosse dato un senso straordinario alla nuova comunità. Per questo animati da spirito di rinnovamento e passione civile abbiamo deciso di proporci".

Con la campagna elettorale in pieno svolgimento l’attenzione degli elettori è adesso rivolta ai programmi e alle proposte portate avanti dagli aspiranti sindaci, in attesa di poter esprimere la loro preferenza per il prossimo quinquennio.