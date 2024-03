Lady Prada da record, il portafoglio di Miuccia vola a 5,6 miliardi. È la seconda in Italia

Arezzo, 6 marzo 2024 – “Mi interessa in questo momento l’introduzione del buono e del gentile, del giusto. Perché c’è tanta aggressività e cattiveria, a Prada interessano altre qualità dell’umanità". Sono le ultime parole pubbliche di Miuccia Prada, all’anagrafe Maria Bianchi: con l’aretino Patrizio Bertelli, conosciuto nel 1977 e sposato nel 1988 ha trasformato un’azienda a conduzione familiare in un colosso della moda.

L’imprenditrice milanese, legata alla città anche per la nascita dei figli Lorenzo e Giulio e della nipotina Athena, è tra le 19 miliardarie italiane della classifica Forbes. Vanta un portafoglio da 5,6 miliardi di dollari, più o meno 5,2 miliardi di euro. Diecimila miliardi delle vecchie lire, tanto per dire che si parla di valori da manovra economica governativa.

In Italia Miuccia è superata solo da Massimiliana Landini Aleotti della famiglia degli imprenditori farmaceutici Menarini, che però ha preso le distanze dal calcolo del patrimonio di 7,5 miliardi di dollari che le viene attribuito. Al secondo posto in Italia e 528° al mondo c’è Miuccia Prada poi Marilisa Del Vecchio con Nicoletta Zampillo e Paola Del Vecchio del gruppo Exilor Luxottica.

Nell’ultima collezione Prada per il prossimo inverno, in passerella oggi a Milano per dire che, invece, oggi di romanticismo c’è bisogno eccome. E che bisogna pescarlo nel passato, senza nostalgie, per ricordare chi siamo e da dove veniamo. E sì, per opporre ai difficili tempi di oggi un ideale che non è solo estetico, ma che rimanda a valori di amore e attenzione.

"Per me la storia è sempre collegata alla vita delle persone: i riferimenti alla moda del passato – spiega Lady Prada – raccontano vite vissute, ma anche modi di vivere odierni. Riflettere sulla storia ci insegna a comprendere i nostri errori e i nostri punti di forza. Il passato è l’unica cosa che abbiamo. Detesto l’idea della nostalgia, come se la storia non insegnasse nulla. La storia insegna tutto, soprattutto nei momenti difficili".

Miuccia Prada è la stilista più famosa della moda italiana. A capo dell’azienda è l’anima creativa dei marchi Prada e Miu Miu, nel 2005 è stata inserita dal Wall Street Journal nella lista delle 50 donne più influenti del mondo. Lei che da giovane voleva fare l’attrice e che partecipava alle manifestazioni studentesche vestita Yves Saint Laurent, ha trasformato, insieme a Bertelli, una realtà familiare in un impero. Moda femminile, moda maschile, accessori, scarpe, fragranze e occhiali: all’universo Prada non manca nulla, per collezioni capaci di stravolgere, di anno in anno, gli orizzonti del gusto.

Nel frattempo, il marito Patrizio Bertelli è impegnato a salvare i luoghi del cuore in città. L’ultimo in ordine di tempo è la Pieve di Santa Maria per cui ha regalato un milione di euro, prima c’erano state l’edicola Scartoni di piazza San Jacopo, il ristorante Buca di San Francesco. Ci sono poi i due locali storici che dovrebbero riaprire presto grazie al mecenate Patrizio: il Caffè dei Costanti e la Capannaccia.