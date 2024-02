Potenziata la videosorveglianza. Pronte altre quaranta telecamere

di Claudio Roselli

Partiranno entro questa prima metà del 2024 i lavori di installazione delle 40 nuove telecamere di videosorveglianza a . Come noto, grazie a un bando del Ministero dell’Interno e a un investimento dell’amministrazione di oltre 40mila euro, il Comune ha deciso di potenziare la rete della prevenzione, anche a seguito dei fatti che si sono verificati in città. A seconda dell’ubicazione, le telecamere saranno quelle di contesto nel centro storico e quelle con lettura targhe all’esterno. In quest’ultimo caso, vi è una certezza di partenza: i due svincoli della E45, quello nord e quello sud , saranno presidiati sia in entrata che in uscita.

"Sugli altri luoghi ci stiamo ancora studiando – dice l’assessore biturgense alla sicurezza, Alessandro Rivi – perché dobbiamo individuare punti strategici e raggiunti dalla fibra ottica, per avere le necessarie informazioni in Hd, alta definizione". Anche per questo motivo, dunque, l’amministrazione si sta organizzando per procedere; facile immaginare che gli apparecchi verranno posizionati anche sulle principali direttrici del centro urbano, mentre per ciò che riguarda gli accessi dalla ex statale 3 bis e dalla Senese Aretina le telecamere ci sono e si sono già rivelate preziose per il lavoro delle forze dell’ordine. Al confine con l’Umbria, sia lungo la vecchia Tiberina che sul versante del Trebbio, le telecamere sono state installate in collaborazione con il Comune di San Giustino. Dopo aver presentato una candidatura nel 2021, il Comune ha deciso di riprovarci, partecipando al bando indetto dal Ministero dell’Interno per il potenziamento della sicurezza urbana dei Comuni.

"La soddisfazione è stata grande quando il nostro Comune ha ottenuto il massimo importo finanziabile, classificandosi al 151esimo posto su quasi duemila Comuni nella graduatoria", ricorda Rivi. Venendo allo specifico, il progetto approvato prevede un investimento complessivo di 130.440 euro; saranno dislocate oltre 30 telecamere di contesto in vari punti della città, sia all’interno che all’esterno delle mura e ulteriori 10 telecamere di lettura targhe in accessi cittadini attualmente non presidiati. Al fine di gestire l’importante traffico dei dati, il progetto include anche l’acquisizione di un nuovo server e un nuovo software per l’immagazzinamento e la gestione dei dati. " avrà praticamente tutti gli ingressi stradali monitorati da telecamere di lettura targhe", ha concluso Rivi.