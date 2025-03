Potenziamento idrico a Monte San Savino e Marciano: Nuove Acque avanza con il progetto PNRR

Potenziamento dell’approvvigionamento idrico a Monte San Savino e Marciano. Procedono i lavori messi in campo da Nuove Acque in Valdichiana. Si tratta di un progetto da circa 1,6 milioni di euro, cofinanziato al 75% con i fondi del PNRR. "Questi interventi – conferma Carlo Polci Presidente di Nuove Acque - soddisfano una reale necessità dei cittadini e al contempo dimostrano la qualità di progettazione di Nuove Acque e la capacità di intercettare i fondi del PNRR, utili per mettere a terra i programmi di sviluppo del territorio". Particolarmente soddisfatta anche Francesca Menabuoni, Amministratore Delegato di Nuove Acque. "Garantire il fabbisogno idrico e la qualità dell’acqua erogata è uno dei principali impegni del gestore idrico. I lavori di Monte San Savino e Marciano, per un investimento di oltre un milione e mezzo di euro, sono un altro tassello del nostro più ampio progetto di messa in sicurezza della risorsa idrica per tutti i cittadini". Nello specifico, a Monte San Savino sono stati sostituiti la rete idrica e gli allacciamenti in via della Stazione per 900 metri di tubazioni ed è stato concluso il potenziamento dell’acquedotto nel tratto compreso tra il Santuario delle Vertighe e il torrente Esse, incluso il collegamento con la zona industriale con la posa di circa due chilometri di tubi. Procedono altresì i lavori di ristrutturazione e potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di Cesa, nel comune di Marciano della Chiana, che già alimenta il comune di Marciano e, progressivamente, il capoluogo di Monte San Savino. I lavori consentiranno il trattamento di 25 litri al secondo dell’acqua proveniente dall’invaso di Montedoglio. A conclusione di questi lavori il territorio avrà un impianto di potabilizzazione moderno e potenziato che permetterà di incrementare la quantità della risorsa idrica trattata, mettendo in sicurezza quali-quantitativa il servizio erogato e gli 8500 cittadini del Comune di Monte San Savino, grazie al collegamento al sistema Montedoglio, potranno finalmente utilizzare, ai fini idropotabili, acqua di alta qualità. "Siamo molto contenti per gli interventi di Nuove Acque – fa sapere Gianni Bennati sindaco di Monte San Savino - che non solo potenzia la rete idrica nella struttura ma innalza il livello della qualità dell’acqua che arriva nelle abitazioni e nelle aziende del nostro territorio".

Laura Lucente