Porta Santo Spirito, Niccolini vice rettore. Alla Colombina anche il nuovo camerlengo

Prosegue la fase di cambiamenti ai Bastioni. Il Consiglio Direttivo del Quartiere di Porta Santo Spirito infatti, informa tutti i soci di aver ricevuto le dimissioni rassegnate dal Camerlengo Fortunato Moretti.

"Il Consiglio Direttivo, a nome di tutto il Quartiere giallo blu, ringrazia Fortunato per il prezioso lavoro svolto negli ultimi dodici anni - si legge in una nota diffusa dal quartiere di Porta Santo Spirito - riconoscendogli il merito di aver contribuito in maniera molto significativa alla crescita del Quartiere ed al conseguimento degli obiettivi che è stato possibile registrare in questi anni".

Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo gialloblù, sono state dunque assegnate le cariche statutarie vacanti dopo la nomina di Giacomo Magi a nuovo Rettore Avvenuta dei giorni scorsi.

Adesso così arrivano le nomine di Fabio Niccolini nel ruolo di Vice Rettore del quartiere di Porta Santo Spirito e di Gabriele Fratini a Camerlengo della Colombina: "a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro" dice il Direttivo del quartiere giallo blu in una nota.

Inoltre, a seguito delle dimissioni di Fortunato Moretti, è subentrata nel suo ruolo di Consigliere Martina Scapecchi.