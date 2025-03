Porta del Foro, plebiscito a valanga per Felici

Plebiscito a Porta del Foro per il rettore Roberto Felici, che nelle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo ha ottenuto 255 voti, molti di più di tutti gli altri candidati. Dietro di lui il camerlengo ed ex capitano Marco Rondinini con 168 voti e il capitano Diego Giusti con 166 preferenze. Rinconfermati come consiglieri anche tanti veterani giallocremisi, come l’ex capitano Gianni Cataloni, ma c’è stato anche l’ingresso di alcuni giovani. Un responso delle urne che premia il lavoro fatto dal direttivo e dal rettore uscente che ha cercato di tenere unito il quartiere e allo stesso tempo di centrare importanti obiettivi come l’ingaggio di un allenatore del calibro di Enrico Vedovini. "Sono davvero grato per queste preferenze che i soci mi hanno accordato - dice Felici - e per quelle date a chi ha lavorato sodo con me. Sono felice delle loro riconferme e anche dell’ingresso di alcuni giovani nel direttivo. Negli ultimi anni ci siamo concentrati a dotare il quartiere di importanti strutture, adesso tutte le energie devono essere indirizzate verso al conquista della lancia d’oro". La pensa così anche Diego Giusti, che sicuramente sarà riconfermato come capitano giallocremisi. "La vittoria non può più essere per noi una Chimera - dice - dobbiamo fare in modo di raccogliere finalmente i frutti del tanto lavoro che abbiamo fatto".

Nel Consiglio direttivo di Porta del Foro, composto da 17 persone sono entrati Alessandro Angioli con 149 voti, Gianni Cantaloni 112, Gabriele Capaccioli 116, Saida Casini 144, Adriano Checcacci 133, Andrea Croci 153, Roberto Felici 255, Diego Giusti 166, Carlotta Grassi 131, Silvia Leoni 148, Riccardo Magnani 123, Simone Mancini 142, Dante Nocentini 127, Enrico Pelliccia 143, Massimo Rentini 110, Marco Rondinini 168, Daniele Severi 142. Nei Revisori dei conti i voti sono stati così distribuiti Paolo Bartaletti 86, Chiara Bennati 61, Miriam Bertocci 106, Elia Cuccoli 63, Roberto Grasso 15. Per i Probiviri Daniele Antoni ha avuto 38 voti, Elisa Capponi 89, Riccardo Martini 51, Giacomo Massai 105, Giuseppe Pampena 45, Roberto Pitti 14. So.Fa.