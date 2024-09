Porta Crucifera è fuori controllo. Denunce dopo i tafferugli nel corteo. Aggredito un dipendente comunale

Giostra complicata per le forze dell’ordine. Gli scontri tra figuranti e pubblico durante il corteo storico hanno lasciato strascichi pesanti. La Digos è al lavoro per individuare i responsabili di ogni episodio per far scattare le denunce.

Questa volta vogliono mettere la parola fine agli scontri che verificano più o meno in ogni edizione della Giostra, ma che questa volta hanno superato il limite. Gli episodi più critici e sui quali la Digos sta lavorando sono due. Il primo è lo scontro tra i figuranti di Porta Crucifera e alcuni sostenitori di Santo Spirito tra il pubblico, video che è anche finito sui social.

L’altro episodio è avvenuto in via Mazzini e qui sembra che a farne le spese sia stato anche un dipendente comunale che stava posizionando transenne in uno dei punti più caldi della sfilata. Sarebbe stato aggredito da quartieristi rossoverdi, proprio mentre stava svolgendo il suo lavoro. Episodi gravi che hanno fatto subito intervenire le forze dell’ordine, che adesso stanno indagando per identificare i responsabili ed eventualmente far scattare denunce. Sicuramente anche l’amministrazione comunale prenderà posizione a tutela del proprio dipendente, ma ancora non lo ha fatto in attesa di chiarimenti. Una situazione che era stata sottolineata alla vigilia del Saracino anche dal presidente del Consiglio di Giostra Paolo Nocentini, che aveva chiesto un maggior rispetto per il corteo storico, sottolineando gli episodi che c’erano stati negli ultimi anni.

L’appello è andato a vuoto, come altri fatti dallo stesso consigliere comunale delegato alla Giostra Paolo Bertini. Anche gli stessi rettori dei quartieri si sono dissociati da un tale comportamento e sicuramente collaboreranno con le forze dell’ordine per far sì che i responsabili di tali episodi vengano allontanati dal mondo della Giostra. Un tempo il corteo storico era considerato sacro. Nessuno pensava ad aggredire i figuranti e nessun figurante si sognava di rispondere alle provocazioni. Anche la Giostra è stata calda.

I disturbi alla carriera di Tommaso Marmorini sono stati molto pesanti. Alcuni figuranti rossoverdi sono stati subito espulsi dalla Piazza, altri finiranno sotto giudizio della magistratura della Giostra. Tafferugli anche nel dopo Giostra davanti alle Logge, tra Porta del Foro e Porta Sant’Andrea. Tutti episodi che non fanno bene alla manifestazione e che questa volta hanno superato il limite, tanto da far scattare le indagini.

So.Fa.