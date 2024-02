Poppi, il centrodestra su Lorenzoni. La sua sfida per fermare il Toni-bis. Anche una lista civica in coalizione

di Sara D’Alessandro

Sarà Federico Lorenzoni, ex assessore di punta a Bibbiena della giunta di Daniele Bernardini, il candidato che concorrerà alle prossime elezioni per il comune , opponendosi all’attuale sindaco Carlo Toni. Mancano meno di quattro mesi alle elezioni amministrative e le manovre in vista del tanto atteso appuntamento elettorale proseguono. In provincia di Arezzo, nell’election day dell’8 e 9 giugno prossimi, sono ventisei i comuni che andranno al voto, nelle ultime settimane si stanno definendo alcuni scenari in divenire e il quadro delle candidature si va via via componendo. Negli ultimi mesi, a tenere banco, c’era stata poi la questione, approvata con un recente decreto in Consiglio dei Ministri, dell’abolizione del vincolo dei due mandati nei comuni da cinque mila a quindici mila abitanti, che aveva lasciato in sospeso la candidatura di alcuni primi cittadini che si erano dichiarati pronti ad affrontare la campagna elettorale per il loro terzo mandato. Anche in Casentino, c’è movimento in vista dell’appuntamento elettorale, e si stanno mettendo a punto le mosse da mettere in atto. A , le voci che si rincorrevano da tempo, circa una possibile candidatura dell’architetto Lorenzoni, sono state confermate.

"Lorenzoni – afferma il consigliere comunale del gruppo di minoranza David Marri – è un nome sul quale stavamo lavorando da cinque anni, che si è contraddistinto per la sue doti amministrative che hanno caratterizzato la giunta Bernardini, oltre che per la sua professionalità e competenza. Sono certo che potrà rappresentare al meglio le istanze di buona amministrazione". A , la candidatura di Lorenzoni sarà sostenuta da una lista civica che comprenderà forze politiche che spazieranno in un campo largo da destra a sinistra, in contrapposizione al Partito democratico.

A Pratovecchio Stia per contrastare Nicolò Caleri, che aveva dichiarato fin dall’inizio di essere pronto ad un eventuale terzo mandato, potrebbe esserci l’adesione ad una lista civica alternativa al centrosinistra.

A Chiusi della Verna, il candidato che sfiderebbe l’attuale primo cittadino Giampaolo Tellini, potrebbe essere Claudio Loddi, mentre nel comune di Chitignano il centrodestra potrebbe scommettere su Cinzia Santoni.