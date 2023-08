Ponte Buriano verso la pensione: la seconda struttura quasi pronta ad Arezzo

Il vecchio ponte Buriano potrebbe avere le settimane contate. Ebbene sì, dopo tanto lavoro sulle sue spalle, è arrivata l’ora della pensione. Non è ancora stata indicata la data esatta ma nelle ultime settimane è stata data una brusca accelerata. Le strade che portano verso il nuovo ponte sono state asfaltate: sia quella che porta verso il Valdarno che l’altra che ci porta ad Arezzo.

E dopo il doppio strato di asfalto nella via di accesso vicina al centro abitato, per intenderci dove si trovava il campo da calcio sono state posizionati anche i guard rail. Sul ponte ancora privo di parapetto i mezzi della ditta che si è aggiudicata l’appalto già da qualche settimana passano da una parte all’altra. Il nuovo ponte è quindi quasi pronto a ricevere il passaggio di "consegne" dal millenario ponte che così smetterebbe di lavorare. Il ponte provvisorio, di questo si tratta, è in attesa della segnaletica orizzontale e verticale ma cosa più importante del collaudo.

E’ il battesimo più importante per un’opera.

Tale operazione è indispensabile per l’ottenimento del nulla osta all’accoglimento del traffico veicolare. La struttura deve essere sottoposta a un carico equivalente a quello massimo di progetto, in questo modo saranno riproducibili le combinazioni di carico arrecanti le più gravose sollecitazioni. Se tutto filerà nel verso giusto, forse il mese di settembre potrebbe essere il mese della fine dei lavori. E a ottobre potrebbe essere inaugurato e togliere definitamente i mezzi dal vecchio ponte che avrà solo una funzione storica e di attrattiva per i turisti e quindi mettersi a riposo. Un ponte amato per la sua bellezza ma ormai non più adatto ai ritmi di veicoli al quale è sottosposto ogni giorno da decenni.