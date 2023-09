Ponte Buriano dice addio al traffico: Viadotto-bis per salvare un pezzo di storia ad Arezzol'Ultimo

AREZZO

L’ultimo a passare per Ponte Buriano, che da ieri è chiuso al traffico, è stato un panettiere di Ponte alla Chiassa, visibilmente emozionato. La Provincia di Arezzo infatti ha aperto al traffico il ponte provvisorio realizzato in tempi record. Un momento storico e di forte emozione per i tanti cittadini che hanno partecipato all’evento. Presenti al taglio del nastro, oltre al presidente della Provincia Alessandro Polcri, il presidente della Commissione Assetto del territorio, Ambiente, Qualità Urbana Simon Pietro Palazzo in rappresentanza del comune di Arezzo, il Prefetto Maddalena De Luca, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Claudio Rubertà, il Comandante della Guardia di Finanza Walter Mazzei e tante altre autorità locali che insieme ai cittadini hanno assistito all’apertura del nuovo ponte.

"È un giorno di festa, finalmente il progetto di Ponte Buriano sta andando avanti – ha dichiarato il presidente della Provincia Alessandro Polcri - abbiamo fatto uno sforzo per poter completare i lavori il giorno prima dell’apertura delle scuole del 15 settembre ed evitare che il Tpl dovesse cambiare percorso a distanza di pochi giorni. I tempi contrattuali prevedevano la conclusione dei lavori entro il 5 ottobre, ma considerando poi tutte le operazioni di collaudo, l’apertura al traffico era programmata per fine 2023. Quindi siamo in netto anticipo e questo grazie a tutte le amministrazioni coinvolte. Adesso tutto il traffico è spostato nel ponte provvisorio e tutto ciò sarà propedeutico, per mettere in cantiere il nuovo assetto viario definitivo, consentendo di riportare un pezzo della nostra storia, alla sua dimensione naturale di attrazione culturale e monumentale, destinandolo ai pedoni ed alle biciclette".