Polistamp tra i big della crescita. L’azienda a caccia di assunzioni

di Sonia Fardelli

Nuovo riconoscimento per la Polistamp, l’azienda casentinese leader in infissi e refrigerazione, che proprio quest’anno ha festeggiato i 45 anni di attività e aperto un nuovo capannone per ampliare la produzione. Una realtà all’avanguardia che occupa 200 persone e che è sempre alla ricerca di nuove figure professionali per migliorare la sua attività. L’azienda dell’alto Casentino, attiva nei settori dei serramenti, della refrigerazione e dei pannelli per l’edilizia modulare, è stata inserita in due importanti classifiche che riguardano le imprese italiane con il maggior incremento di fatturato nel quadriennio 2019-2022. Polistamp è presente tra i "Leader della Crescita 2024", ranking stilato da Il Sole 24Ore e Statista, e nei "Campioni della Crescita 2024", realizzato dall’Istituto Tedesco Itqf. Polistamp è stata inoltre selezionata da ItalyPost tra le "1000 imprese Best Performer della Regione Toscana".

Questi riconoscimenti confermano lo sviluppo dei prodotti a marchio Polistamp, una realtà aziendale solida e presente sul territorio da ben 45 anni, capace di incrementare il fatturato di oltre il 112% negli ultimi quattro anni. E sempre alla ricerca di nuove figure professionali.

Attualmente operano dipendenti molti dei quali sono giovani. Sui quali investe molto, puntando alla crescita lavorativa e personale di ognuno dei suoi dipendenti. Polistamp nasce nel 1978 dall’iniziativa imprenditoriale di Angiolo Dalle Macchie e si afferma in breve tempo come un’azienda capace di ritagliarsi un ruolo significativo sia sul mercato nazionale che sui mercati esteri.

Una realtà al 100% made in Italy: tutte le attività, dalla progettazione alla produzione, sono infatti svolte nella sede e nei siti produttivi che si trovano a . Gli stabilimenti occupano una superficie di circa 26.000 mq nei quali prestano lavoro oltre 200 dipendenti tutti altamente specializzati.