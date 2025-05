Polimnia premia le donne. Ci sono Granbassi e Ferretti

Un premio per riconoscere il talento delle donne. A Cortona è di scena questa sera la prima edizione del premio Polimnia #workingwomen, un riconoscimento dedicato a donne che si sono distinte per capacità, visione e impegno nella parità di genere nei settori dell’imprenditoria, ricerca, sport, ecologia e cultura. L’appuntamento è in programma nell’Auditorium del Centro convegni Sant’Agostino alle ore 21. Il premio nasce proprio per valorizzare figure femminili che, attraverso competenze e determinazione, hanno contribuito a diffondere una cultura dell’uguaglianza e dell’inclusione, in linea con gli obiettivi europei in materia di parità. Tra le sette premiate di questa edizione inaugurale, spicca il nome della stilista Alberta Ferretti, icona del Made in Italy nel mondo che riceverà il premio Imprenditoria. Insieme a lei saliranno sul palcoscenico Paola Angeletti per la categoria Management e Finanza, Eleonora Anselmi Eccellenze del Territorio, Eleonora Baglini Giovani Talenti, Delia Goletti Ricerca Scientifica, Margherita Granbassi per lo Sport e Tiziana Monterisi Ecologia e Ambiente. L’evento è organizzato da Angelo Morelli insieme a Chiara Fatai con il contributo del Comune di Cortona. "Questa prima edizione ha già un parterre straordinario e racconta storie di eccellenza, talento e determinazione", confermano gli organizzatori. "Le premiate rappresentano il meglio del nostro Paese in settori cruciali". La scelta del nome del premio non è un caso. Si inspira a Polimnia figura mitologica greca, una delle nove muse figlie di Zeus e Mnemosine considerata la musa della danza, del canto sacro e della memoria. Un dipinto a lei dedicato è presente all’interno del Maec di Cortona ed è uno dei simboli dell’Accademia Etrusca.

Tra le storie delle premiate ci sono quella di Paola Angeletti, Chief Sustainability Officer di Intesa Sanpaolo, impegnata su temi ESG e inclusione inclusa da Forbes tra le 100 donne italiane di successo più influenti; Eleonora Anselmi, giovane imprenditrice aretina e voce autorevole nel sistema Confindustria; Eleonora Baglini, esperta di digital advertising con Disney e Lenovo nella lista dei 10 migliori talenti italiani under 35 per il settore Media, Entertainment e Communications e indicata da Fortune Italia tra i 40 under 40 che stanno attivamente cambiando il paese e Delia Goletti, scienziata di fama internazionale oggi direttrice dell’Unità Complessa di Ricerca Traslazionale presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive dello Spallanzani. Non mancano icone della moda come Alberta Ferretti, campionesse come Margherita Granbassi conduttrice televisiva ed ex schermitrice italiana, e innovatrici green come Tiziana Monterisi, fondatrice di Ricehouse vincitrice del premio MPW2021 Fortune Italia. La cerimonia, ad ingresso libero, sarà presentata dai giornalisti Luca Caneschi e Patrizia Mari.