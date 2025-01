Polcri sindaco di Anghiari, la reazione: "I cittadini hanno scelto la continuità"

Arezzo, 4 ottobre 2021 - Polcri riconfermato sindaco di Anghiari. Il sindaco uscente si è riconfermato con un largo vantaggio. Lo spoglio non è ancora finito, ma i numeri parlano chiaro. Polcri si dice: "Molto emozionato, sono state settimane intense, voglio ringraziare tutta la mia squadra che in queste settimane mi hanno dato un grande supporto. I cittadini anghiaresi hanno votato per la continuità, noi abbiamo lavorato costantemente, siamo stati sempre sul pezzo e abbiamo lavorato con umilità. Questo credo sia il percepito maggiore. Adesso abbiamo il voto popolare per portare avanti i progetti iniziati". Sul grande distacco rispetto a Checcaglini, Polcri afferma: "Alla vigilia del voto sembrava impensabile. credo che negli ultimi giorni il voto si sia spostato verso la continuità". Adesso per Polcri arriverà un altro traguardo, quello del matrimonio: "Doveva essere lo scorso anno, poi c'è stata la pandemia. Adesso è arrivato il momento". Il fair play dello sfidante Mario Checcaglini: "Complimenti al sindaco Polcri. Abbiamo tentato una rimonta che non c'è stata, il nostro messaggio non è stato compreso fino in fondo e quindi gli elettori hanno sempre ragione".