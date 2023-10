"Polaroid" di LaFabbricadibraccia, Federico Ciacci alla Edison

Oggi alle 18 la Libreria Edison ospiterà la presentazione del libro "Polaroid" di LaFabbricadibraccia (a.k.a. Federico Ciacci) edito da Tabloid Edizioni. Difficile non provare simpatia per gli strampalati personaggi che lafabbricadibraccia immortala nelle sue vignette bicromatiche. Con uno stile narrativo sintetico e divertente l’autore racconta i dilemmi esistenziali, le situazioni assurde, i grandi drammi e piccoli momenti di profonda tenerezza a cui non possiamo restare indifferenti. Questo perché all’improvviso ci accorgiamo che il dolore di Leyla, i dubbi di Mario o la saggezza di Rita – che sono solo alcuni dei tanti abitanti dell’affollato universo di Polaroid – coincidono con il dolore che abbiamo provato nel passato, i dubbi che ci aggrediscono ogni giorno e la saggezza che prima o poi ci piacerebbe avere.

Polaroid nasce come striscia a fumetti che da gennaio 2022 trova spazio sulla rivista Lungarno. Federico Ciacci e` nato ad Arezzo il 31 agosto 1985. Ha iniziato a disegnare fumetti sui banchi del liceo, nel tentativo di sopravvivere alla noia mortale che i professori trasudavano.

Tuttavia, non essendo soddisfatto del suo tratto, ha per anni cercato di abbandonare matite e pennarelli senza, pero`, riuscirci del tutto. Nella sua vita si sono cosi` accavallati lunghi periodi di astinenza seguiti da intensi lampi di bulimia artistica.

Sulla soglia dei ventotto anni, in un pomeriggio di agosto, ha fatto pace con le matite, i pennarelli e, in parte, con se stesso. Fumettista e tatuatore che, come si definisce lui stesso, "è un collettivo autogestito in qualche modo, composto esclusivamente da me, che si occupa di illustrazioni e fumetti".

L’autore sarà accompagnato da Atomica a.k.a. Claudia Petrazzi, illustratrice e fumettista freelance toscana. Ha illustrato libri per bambini con i più grandi editori italiani e collabora anche con editori francesi.