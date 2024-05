Poesia, "Voci di donna dall’Ucraina. Lo sguardo che riflette il dolore"

L’associazione ElePHAs aps, in collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno, l’Università di Siena, la sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno, l’associazione culturale Masaccio e l’Accademia musicale valdarnese, organizza una serata dedicata alla poesia ucraina. "Voci di donna dall’Ucraina. Lo sguardo che riflette il dolore" è il titolo dell’evento che oggi sabato 11 maggio, alle ore 17, si terrà nella suggestiva Sala La Nonziata, nel centro storico di San Giovanni Valdarno. Un’occasione per una riflessione sulla guerra attualmente in corso, così come è raccontata attraverso le parole di Iya Kiva e Iryna Shuvalova, poetesse ucraine di fama internazionle, che sarà possibile incontrare e conoscere in una serata di poesie, immagini e musica. A distanza di due anni dai primi attacchi su Kiev, questa tappa nella città natale di Masaccio fa parte di una serie di date che vedranno le poetesse protagoniste in diverse città italiane tra Roma a Venezia, in eventi organizzati con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico ed esprimere la propria solidarietà con il popolo ucraino. Tra l’altro è uscita recentemente una traduzione italiana delle poesie di Iya Kiva, mentre per Mondadori sono presenti le loro opere nell’antologia "Poeti d’Ucraina" a cura di Alessandro Achilli. Durante la serata verranno proiettate immagini della fotogiornalista americana Zarina Zabrisky. Condurrà l’incontro Yuliva Chernyshova, visiting professor all’Università di Siena, DFCLAM, presso la sede di Arezzo. Le poesie in italiano saranno lette da Tiziana Piomboni e Silvano Alpini. Iya Kiva è una pluripremiata poeta, traduttrice, giornalista e critica letteraria. Nata a Donetsk nel 1984 è stata costretta a lasciare la sua città natale e a trasferirsi a Kyiv nel 2014 per lo scoppio della guerra nel Donbass. Attualmente vive a Lviv dove continua a scrivere e a operare come volontaria in progetti umanitari e di resistenza all’invasione russa. Iryna Shuvalova (nata nel 1986) è una poeta di fama, traduttrice e studiosa originaria di Kyiv.