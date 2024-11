“Plastic Free”, consegnate 100 borracce agli studenti di Castiglion Fiorentino

Arezzo, 5 novembre 2024 – Cento borracce in acciaio inox sono state consegnate stamani, in Piazza del Comune, dal sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, dall’Assessore con delega all’Ambiente Francesca Sebastiani e dal Presidente di Nuove Acque Carlo Polci ad altrettanti studenti di quinta elementare dell’Istituto Comprensivo Città di Castiglion Fiorentino, nell’ambito del programma “Plastic Free” 2024-2025.

“Ringrazio la società Nuove Acque che da sempre è attenta alle tematiche ambientali – dichiara l’Assessore con delega all’Ambiente Francesca Sebastiani – e che ci ha permesso di realizzare questa iniziativa coinvolgendo i bambini, che sono gli adulti del futuro.

Abbiamo donato 100 borracce in acciaio inox ai bambini delle scuole, un modo semplice ma efficace per far capire ai ragazzi l’importanza della sostenibilità e della riduzione del rifiuto plastico”. Plastic Free è il progetto di Nuove Acque che ha l’obiettivo di promuovere scelte consapevoli ed ecosostenibili tra le nuove generazioni.

Gesti e accortezze facili da compiere nella vita di tutti i giorni, come bere un sorso d’acqua, sono importanti e sempre più urgenti per la tutela dell’ambiente. “L’intento è quello di sensibilizzare – spiega il Presidente di Nuove Acque Carlo Polci – ho usato l’aggettivo “ganza” per descrivere la borraccia, spero sia stato azzeccato.

La volontà è quella di incoraggiare i ragazzi a fare proprio questo oggetto, a volergli bene. Se impareranno a volegrgli bene sarà un bene per loro e per la comunità”. Bere l’acqua del rubinetto in borracce ecologiche è una scelta tanto semplice quanto “green” e contribuisce a limitare l’uso delle bottigliette monouso di plastica.

Ancora una volta, la borraccia leggera e riutilizzabile di Plastic Free rappresenta un’alternativa ecologica alla plastica.