Pista di pattinaggio sul ghiaccio. La sorpresa del Natale in centro. È l’attrazione di piazza Cavour

di Marco Corsi

Il Natale sangiovannese si aprirà ufficialmente il 2 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale, l’inaugurazione della mostra di presepi e, soprattutto, con la grande novità di quest’anno: la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che stanno montando in questi giorni nella centralissima piazza Cavour. Quasi 400 mq di quella che è la pista più grande arrivata a queste latitudini, almeno in Valdarno. Sarà attiva tutto il periodo natalizio e il giorno di apertura, la prima mezzora, l’ingresso sarà gratuito. Insomma, una primizia, anche perché la città di Masaccio non ospitava una struttura del genere da molti anni. Per il resto sarà un Natale nel segno della tradizione. Tutti gli eventi saranno presentati nei prossimi giorni, alcuni appuntamenti sono in via di definizione. Le luminarie, una vera cascata di luci, daranno un nuovo volto al Corso Italia e al centro storico. Previsti intrattenimento, concerti gospel e l’arrivo di Babbo Natale, che non manca mai. Non mancheranno i mercatini natalizi. Sabato 2 dicembre partirà ufficialmente il ricco cartellone e per l’occasione sarà tagliato il nastro anche alla ventesima edizione della rassegna di presepi, organizzata dall’associazione "Natale nel Mondo". Il tema di quest’anno, "Francesco, la ricchezza della povertà", è dedicata al frate di Assisi. In esposizione anche un’immagine di scena di Paul Roland, messa a disposizione per gentile concessione dell’Archivio privato della "Fondazione Franco Zeffirelli onlus" di Firenze. L’inaugurazione sarà preceduta, come consuetudine, da una sfilata per le vie del centro storico della Banda del Concerto Comunale della città che culminerà in piazza Cavour con l’accensione del grande albero.

Anche quest’anno la Pro Loco e l’associazione residenti nel centro storico hanno organizzato, in collaborazione con il Fotoclub Palazzaccio, "Il Natale è alle porte", un’iniziativa nata per rendere protagonisti della festa anche i cittadini e le loro famiglie addobbando la propria abitazione con una ghirlanda. Saranno premiate: la ghirlanda più originale, la più tradizionale, quella con la tecnica migliore, quella con più like (ricevuti sulla pagina Facebook); infine, verrà premiata la ghirlanda più bella di ogni rione; oltre a questi ci sarà anche il primo premio assoluto, che decreterà il quartiere vincitore.