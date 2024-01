Pista ciclabile della Setteponti. Passaggio fra centri commerciali: servono sette mesi per il via libera

AREZZO

"I lavori stanno procedendo, in meno di sette mesi il sottoattraversamento ciclopedonale della rotatoria situata tra la provinciale Setteponti e la tangenziale urbana sarà realizzato" parola dell’assessore Alessandro Casi che risponde ad alcuni cittadini che ci avevano segnalato "un nuovo caso di immobilismo" tra i cantieri cittadini. Parlando di "scavi realizzati, mai chiusi e di allagamenti".

"Nessuno scavo è partito per la realizzazione del sottopasso. Il movimento di terra, con la successiva scoperta di una tasca già esistente, è stato effettuato per svolgere indagini propedeutiche alla progettazione. Scavo che non è stato chiuso perché avrebbe comportato un doppio lavoro e un inutile dispendio di denaro. Se si allaga, pazienza, nessun danno" continua Casi.

Il progetto è stato approvato ed appaltato ad una ditta, i lavori dureranno 200 giorni. "È una svolta epocale, dopo venti anni ci sarà un percorso pedonale per attraversare i centri commerciali".

Sono sette i chilometri di ciclabile che presto troveranno realizzazione in città e che si vanno ad aggiungere agli attuali 48. "Cinque i progetti, il primo che troverà compimento tra sette mesi circa e riguarda, come detto, il sottoattraversamento sulla Setteponti. In corso anche quello per la realizzazione della ciclabile dal parco Ducci a via della Chimera, funzionale al sottopasso sulla Setteponti, in un’ottica di collegamento della città".

Lavori in corso anche per la pista tra via del Vingone e zona Tortaia, strategica per andare a Saione e al San Donato.

"In via di affidamento invece la pista dalla Setteponti a Ceciliano e quella dall’Obi a via Bologna. In questi due casi i lavori inizieranno entro l’anno".

"Con questi nuovi tratti il territorio comunale sarà coperto da oltre 50 chilometri di percorsi ciclo pedonali. Uno step ulteriore per procedere verso la ricucitura delle varie zone della città favorendo l’uso della bicicletta e incentivando la mobilità dolce. Le nostre città hanno necessità di respirare, e realizzare percorsi ciclabili in sicurezza rimane una priorità" ha dichiarato l’assessore Alessandro Casi.