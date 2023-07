Piovono risorse per le strutture sportive di Cavriglia

Arezzo, 24 luglio 2023 – Risorse regionali per circa 350.000 e una fetta di investimenti effettuati direttamente dal comune di Cavriglia, per un importo complessivo di €500.000 che consentiranno di effettuare un importante restyling a due impianti sportivi del territorio comunale: lo stadio Luca Quercioli di Castelnuovo dei Sabbioni e il campo sportivo del Neri. La notizia è stata ufficializzata direttamente dalla Regione Toscana che ha reso noto la graduatoria del bando per interventi finalizzati al miglioramento e alla qualificazione del sistema toscano di impianti e spazi sportivi pubblici. Tra i progetti finanziati anche due del comune di Cavriglia e l'amministrazione Sanni provvederà ad integrare le risorse regionali con interventi propri.

Nello specifico si tratta della realizzazione ex-novo di una bella sala sportiva polivalente a ridosso degli spogliatoi del campo sportivo dell’Unione Sportiva Neri, che permetterà ai gestori di poterla utilizzare sotto varie forme e di poterla mettere a disposizione del settore giovanile. L’intervento costerà complessivamente 350mila euro e sarà così ripartito: 224.500 euro saranno investiti dalla Regione Toscana grazie al bando e 125.500 euro arriveranno dal Comune di Cavriglia. L’altro progetto riguarda sia la sostituzione delle torri faro dello stadio “Luca Quercioli” che da tempo erano desuete e che necessitavano di un importante intervento, sia del totale rifacimento dell’impianto elettrico degli spogliatoi e della segreteria dello stadio. Il costo del progetto in questo caso ammonta a 195.000 euro dei quali 175.500 saranno investiti dalla Regione Toscana e 19.500 euro dal Comune di Cavriglia.