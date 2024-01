Piero e la pala d’altare riunita. A Milano l’esposizione inedita

C’è un altro capolavoro della nostra terra e dei suoi figli più illustri che si disvelerà agli occhi del mondo nella sua versione originaria, o almeno nei pannelli restanti di cui era composta quando Piero della Francesca la realizzò. Un’occasione unica, la prima volta in assoluto. è la grande mostra di primavera a Milano dove sarà ricomposta in ogni sua parte, il polittico che Piero della Francesca firmò per l’altare maggiore della chiesa degli Agostiniani di Sansepolcro tra il 1454 e il 1469. Il capolavoro, che venne smembrato già sul finire del Cinquecento e sucessivamente suddiviso tra alcuni musei del mondo. Nelle sale del museo Poldi Pezzoli saranno esposti tutti i pannelli che oggi restano della grande pala d’altare realizzata da Piero della Francesca. è un primato assoluto, perchè dopo 555 anni si potranno ammirare in una composizione d’insieme che restituisce al visitatore la bellezza e l’interezza del capolavoro del maestro biturgense. L’eposizione è in programma dal 21 marzo al 24 giugno. Un’opera per la prima volta riunito nelle parti che ancora oggi sono custodite nelle Gallerie e che mai prima d’ora erano state ricomposte seguendo lo schema originario. La mostra avrà il passo dell’allestimento firmato da Italo Rota e dello studio di design CRA-Carlo Ratti Associati per valorizzare i dettagli dipinti da Piero su ogni pannello. Sarà come dialogare con l’autore e il suo capolavoro, in un viaggio senza tempo.

