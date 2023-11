Pienone negli alberghi e città in vetrina. Il traino dei convegni

AREZZO

Le 10mila presenze attese in città dal 21 al 24 novembre si traducono anche in un nuovo tipo di turismo. Quattro giorni di appuntamenti che significano anche una ricaduta in termini economici. "Un turismo di qualità - spiega Giannotti, patron del Forum Risk - un’occasione per far conoscere Arezzo e il suo territorio". E così si spiega anche la vicinanza di partner come la Camera di Commercio, Estra e la Banca Popolare di Cortona. "Il nostro intento - spiega il direttore generale Roberto Calzini - è quello di supportare un’iniziativa che contribuisce a portare e diffondere la cultura e la sensibilità verso i valori di un’economia basata sulla conoscenza e sulla tecnologia, che ponga però sempre al centro l’uomo".