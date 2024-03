Piante officinali il corso per conoscerle torna stasera

Ancora aperte le iscrizioni al corso di erboristeria organizzato dall’Associazione Archeosofica di Arezzo. Ci sono sempre più persone interessate a riconoscere e utilizzare le piante officinali, in particolare quelle che si trovano con facilità anche dalle nostre parti, senza bisogno di far ricorso a piante più esotiche e sicuramente più costose e difficili da reperire. Le cosiddette "piante officinali", termine antico che deriva da "officina", nel significato di "laboratorio farmaceutico", sono alla base delle cure farmacologiche di ogni epoca, e oggi il loro impiego si sta sempre più affermando fino ad assumere un ruolo di affiancamento e di supporto alla farmacoterapia classica. Per saperne di più su questo argomento sono ancora aperte le iscrizioni al corso di erboristeria in 8 lezioni organizzato in via Alessandro Dal Borro 58 dall’associazione Archeosofica, sezione di Arezzo. Stasera alle 21 il dott. Roberto Navicelli, di Prato, presenterà infatti le caratteristiche e le proprietà benefiche di altre tre piante, ovvero quelle "pettorali", cioè le più adatte a curare i problemi respiratori: la viola mammola, la malva e l’eufrasia. Info 339 1144372.