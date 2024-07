Pfm canta De André in Fortezza: "Vi regaleremo un live unico"

Pfm canta De Andrè ad Arezzo. Dopo un tour invernale che ha fatto registrare sold out in ogni tappa la prog band più famosa al mondo questa sera sabato 20 luglio alle 21,15 sarà in scena per l’Estate in Fortezza alla Fortezza Medicea di Arezzo con una tappa del fortunato tour "Pfm canta De André". Pfm Premiata Forneria Marconi è pronta a ripartire per una lunga serie di appuntamenti live, più di 30 in tutta Italia. Stasera sarà in scena alla Fortezza con una tappa del tour che celbra il fortunato sodalizio con il grande cantautore genovese.

Franz Di Cioccio e Patrick Djivas, cosa avete in serbo per il pubblico di Arezzo?

"Pfm non fa mai un concerto uguale all’altro...quindi il concerto di Arezzo sarà unico. Quello che accomuna tutte le date è la grande energia che portiamo sul palco, insieme al grande amore che Pfm prova per Faber".

A 45 anni dal tour De Andrè e Pfm il legame si rinnova?

"Ogni concerto è l’occasione di rivivere un sodalizio che ha segnato un’epoca e ha dato una svolta alla canzone italiana. Pfm ha un bellissimo rapporto con il pubblico toscano che cresce ogni volta. Il fan club di Pfm ha sede proprio in Toscana e ogni volta che siamo qui è sempre un bellissimo viaggio. Daremo come sempre il massimo e siamo sicuri che il pubblico di Arezzo ci rimanderà la stessa energia. Sarà un concerto vulcanico. Un abbraccio da tutti noi". Il concerto vedrà sul palco una straordinaria formazione: Franz Di Cioccio voce e batteria, Patrick Djivas al basso, Marco Sfogli chitarra elettrica, Alessandro Scaglione tastiere, Eugenio Mori batteria, special guest: Luca Zabbini tastiera e voce, nelle date di "Pfm canta De André" sarà sul palco anche Michele Ascolese chitarra acustica.

Angela Baldi