Petrarca pallamano: una giornata in memoria di Paolo Polezzi

Arezzo, 28 aprile 2022 - Un evento sportivo solidale e importante. Sabato 30 aprile, alle 17, al Palasport Mario D’Agata – Le Caselle – la Petrarca Pallamano organizza una commemorazione in ricordo dell’amico e presidente Paolo Polezzi, in contemporanea allo svolgersi del “Raggruppamento U20 Femminile”. Paolo Polezzi è stato, nel territorio aretino, un forte punto di riferimento per la pallamano, sport che, insieme all'insegnamento, ha rappresentato per lui una grande passione. Questo gli ha consentito di promuovere la crescita e la diffusione tra i giovani di una disciplina che ad Arezzo è nata nel 1975 presso il Liceo Ginnasio “F. Petrarca” di Arezzo come Gruppo Sportivo Scolastico dietro iniziativa del prof. Toscano Locci, e poi portata avanti con il presidente dott. Mario Greco con Paolo Polezzi in panchina.

“Non ho avuto dubbi sull’importanza di sostenere l’iniziativa della Petrarca Pallamano – dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Arezzo Federico Scapecchi – non solo per la valenza sportiva della due giorni, ma anche e soprattutto per celebrare come si deve una persona che a questo sport, e allo sport aretino in generale, ha dato tanto. L’Amministrazione Comunale oltre a patrocinare l’evento, sosterrà con un contributo i costi di gestione del palazzetto dello sport Le Caselle, la giusta location che un evento del genere merita”.

Durante la giornata, verranno consegnati all’Associazione All Stars Arezzo ONLUS i proventi della raccolta fondi promossa nei precedenti mesi. All’evento interverranno Mara e Margherita, moglie e sorella di Paolo, cui sarà lasciato il compito di consegnare nelle mani dei rappresentanti dell’All Stars l’assegno da € 2.070,00, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale.

La piccola cerimonia farà da contorno al Raggruppamento U20 Femminile, dove le ragazze della Petrarca Pallamano, insieme a quelle del “La Torre Pontassieve” e del “Tavarnelle” affronteranno, nelle giornate di venerdì (ore 17:30) e sabato (ore 10:30 e 19:00), le compagini di “Guerriere Malo”, “Arcobaleno Oriago” e “Sassari.”

L’invito a partecipare è rivolto a tutto il territorio aretino, agli sportivi, amanti della pallamano e amici di Paolo, per rendere omaggio alla sua memoria insieme alla Pallamano Aretina.