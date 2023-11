Permessi disabili, giro di vite. Scatta la multa per 5 furbetti

CORTONA

Sale il numero di furbetti del cartellino nel comune di Cortona. Dopo l’episodio dello scorso agosto, altri cinque automobilisti sono stati sanzionati per uso improprio del permesso di sosta dedicato agli invalidi. Prosegue, dunque, il giro di vite della polizia municipale sul fenomeno dell’abuso della facoltà di parcheggiare sugli stalli dedicati ai portatori di handicap. Per gi automobilisti multtai c’è stato anche il ritiro del tagliando. Come appurato dagli agenti del comandante Gianni Landi, in tutti i cinque casi recenti sono stati sorpresi automobilisti che utilizzavano permessi intestati a parenti. In alcuni casi è stato riscontrato l’utilizzo anche di tagliandi di defunti, in altri di congiunti che non si trovavano a bordo del veicolo o addirittura si trovano residenti in strutture sanitarie di un altro territorio. Lo scorso agosto la campagna contro gli abusi aveva permesso di individuare un automobilista che aveva appena effettuato una copia del contrassegno. "Credo che l’utilizzo improprio del contrassegno invalidi sia un atteggiamento da condannare – sottolinea l’assessore alla polizia municipale Alessandro Storchi che ha chiesto per primo un’intensificazione dei controlli – Si tratta di un abuso rispetto a chi ha veramente diritto di usufruire degli stalli dedicati. Voglio ringraziare gli agenti della pm di Cortona per aver intensificato i controlli e voglio invitare la cittadinanza al rispetto delle regole: se si utilizza il permesso, il disabile deve essere a bordo del mezzo, non si possono fare copie del contrassegno e i tagliandi intestati ai defunti devono essere riconsegnati agli uffici della Polizia municipale". La.Lu.