Perdono di Loro Ciuffenna. Il 10 settembre il concerto di chiusura

Arezzo, 06 settembre 2024 – Grande chiusura martedì 10 settembre delle Feste del Perdono di Loro Ciuffenna. Alle ore 21.15, si terrà in piazza Matteotti a Loro Ciuffenna il tradizionale concerto della Filarmonica "G. Verdi" diretta dal Maestro Orio Odori. Lo spettacolo, offerto alla cittadinanza dall’amministrazione comunale, sarà incentrato sull’esecuzione di alcuni classici della canzone autoriale italiana, arrangiati dal Maestro Odori e interpretati da due voci loresi: Sara Castelli e Massimo Guerrini. Saranno eseguiti brani di Fabrizio De André, di cui ricorrono i venticinque anni dalla morte, Modugno, Tenco, De Gregori e altri. “Il 10 settembre si concluderà il primo Perdono lorese di questa Amministrazione Comunale, con un concerto molto interessante curato dal Maestro Odori e dalla Filarmonica tutta. Invito quindi a partecipare all’evento per poi assistere insieme allo spettacolo pirotecnico sul Ciuffenna, che segna ufficialmente la fine di questa tradizionale festa", ha detto il sindaco Andrea Rossi.

“Ringraziamo la nuova amministrazione comunale di Loro Ciuffenna, in particolare il sindaco e l’assessore alla cultura Alberto Checchi, per la collaborazione e il sostegno che ci hanno dimostrato - ha aggiunto il presidente dalla Società Filarmonica “G. Verdi”, Gianluca Giordano - Il concerto di chiusura della festa del Perdono è per noi sempre un appuntamento emozionante, che ci mette di fronte al pubblico lorese. Inoltre èper noi un piacere condividere il palco con due grandi amici della Filarmonica, cioè Sara Castelli e Massimo Guerrini, che sapranno interpretare al meglio alcuni dei brani più belli della canzone italiana, senza dimenticare gli splendidi arrangiamenti musicali del Maestro Odori”. Il Maestro Orio Odori ha sottolineato il grande lavoro di arrangiamento svolto sui brani. “Quest’anno con il concerto abbiamo pensato di rendere omaggio ad alcuni giganti della canzone italiana, e in particolare a Fabrizio De André, scomparso venticinque anni fa. Arrangiare questi brani per una formazioni bandistica non è mai semplice, perché si hanno a disposizione strumenti musicali spesso completamente diversi rispetto a quelli con cui le canzoni sono nate e con cui siamo abituati ad ascoltarle, ma pensiamo di aver ottenuto un buon risultato, grazie anche alla preziosa collaborazione di Sara Castelli e Massimo Guerrini”.Alla fine del concerto si svolgerà lo spettacolo pirotecnico sul Ciuffenna.