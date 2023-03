Percorso a braccetto con la psicologia per scoprire la propria ribalta

Un laboratorio per conoscere il proprio palcoscenico interiore. Oggi prende il via il nuovo ciclo di incontri de "Il teatro interiore" che, ideato dalla Libera Accademia del Teatro, si svilupperà tra emozioni, immaginazione, desideri, memorie e potenzialità da esplorare, usando teatro e psicologia per mettere in scena il proprio "io" e i propri personaggi interiori.

Il percorso, infatti, utilizzerà gli strumenti introspettivi della psicosintesi e gli esercizi espressivi dell’arte teatrale per permettere agli allievi di dare voce, rappresentare e condividere sé stessi e il proprio mondo. Gli incontri de "Il teatro interiore" saranno ospitati dai locali della Libera Accademia del Teatro in piazzetta della Santissima Annunziata e, dopo l’apertura di oggi, proseguiranno domenica 19 marzo e sabato 25 marzo sempre con orario dalle 15.30 alle 19.30, mentre per la conclusione di domenica 16 aprile è prevista un’esperienza intensiva dalle 10 alle 18. I quattro appuntamenti costruiscono un viaggio attraverso cui arrivare a mettere a fuoco i ruoli e i copioni recitati nella vita quotidiana, a conoscere il proprio cast interiore distinguendo tra parti da protagonista e parti da comparsa, a contattare e trasformare i personaggi ormai inefficaci, a imparare a interpretare nuove parti per realizzare la miglior messa in scena di sé stessi.

Ogni appuntamento sarà condotto da Amina Kovacevich (attrice, regista, insegnante di recitazione e mimesica e operatrice teatrale in contesti formativi) e Francesca Barbagli (psicologa con formazione in psicosintesi, insegnante di recitazione e regista), che torneranno nuovamente a unire le rispettive competenze per accompagnare i partecipanti in questo viaggio psico-teatrale dove ogni allievo sarà stimolato a diventare attore consapevole di un dialogo costruttivo con il proprio "io" e con gli altri. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni è possibile contattare i numeri 333566.38.28 o 339150.61.60.