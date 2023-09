Percorsi didattici per le scuole a Casa Bruschi e nuovi laboratori

Sono aperte le iscrizioni per prenotare i numerosi percorsi didattici dell’offerta educativa della Casa Museo Ivan Bruschi per l’anno scolastico 20232024. Un progetto di attenzione alle scuole che la Casa Museo porta avanti da oltre dieci anni con eventi organizzati su misura per bambini e ragazzi grazie a visite guidate e percorsi specifici all’interno del trecentesco palazzo, custode della collezione dell’antiquario Ivan Bruschi. L’offerta formativa, che ha lo scopo di rendere il percorso museale un’esperienza per contribuire alla crescita umana oltre che alla conoscenza della storia, dell’arte e dell’antiquariato, si compone di percorsi di vario genere riservati ad un’ampia fascia di età, dagli alunni delle scuole dell’infanzia agli studenti delle scuole secondarie di secondo. La Casa Museo da quest’anno ospita una quadreria rinnovata con importanti artisti tra Cinquecento e Ottocento grazie ad opere concesse in comodato da Intesa Sanpaolo alla Fondazione Bruschi, inserite in armonia con l’eclettica collezione dell’antiquario aretino. Da novembre la Fondazione Bruschi lancia il laboratorio gratuito dedicato alle scuole di Digital content creator – Meme d’Arte, grazie al contributo della Fondazione Cr Firenze e alla collaborazione con le Associazioni Noidellescarpediverse e rumorBianc(O). Verrà proposto un approccio partecipativo alla fruizione del museo per raccontare oggetti d’antiquariato e opere d’arte con occhi e linguaggi contemporanei. Gli studenti partiranno da esercizi di scrittura creativa da svolgere singolarmente e in gruppo e, confrontandosi con autori di contenuti digitali ispirati al mondo dell’Arte, arriveranno a sperimentarsi come content creator. La visita guidata sarà a cura degli operatori del museo, il laboratorio sarà guidato dal drammaturgo Samuele Boncompagni con la supervisione dell’attrice-regista Chiara Renzi. Per conoscere tutti i dettagli della proposta formativa per le scuole: 0575 354126 o [email protected].