Per una comunità attiva

Levane segna il definitivo via libera alla nuova consiliatura di Paolo Nannini e lui in attesa del risultato finale nella sede del comitato elettorale scoppia in lacrime. "E’ stata un’emozione fortissima – afferma – al termine di un percorso per nulla scontato e segnato da momenti di tensione che si sono avvertiti anche in ambito familiare". Il grazie quindi va certo agli elettori che lo hanno riconfermato al timone del municipio, alla squadra, ma soprattutto agli affetti più cari, la moglie Monica e le tre figlie Teresa, Alessandra e Maria Francesca. Si perché ha riconquistato la maggioranza nel Comune, ma sicuramente tra le mura di casa è l’unico uomo e quindi in minoranza.