Per mille camicette al giorno, l’illustratrice Possentini in libreria

Tante le attività per il mese di novembre alla libreria per bambini e ragazzi La Casa sull’albero di Arezzo. "Il mese si apre con un evento speciale che realizziamo grazie al contributo di Assessorato Immigrazione, Integrazione e Pari Oppurtunità del Comune di Arezzo, in collaborazione con Orecchio Acerbo editore e Pronto Donna. Ospiteremo Sonia Maria Luce Possentini, illustratrice di fama internazionale per ragionare con lei di Mille camicette al giorno, albo straordinario che racconta la questione femminile. Poi daremo il via ad #ioleggoperchè ed #ioleggozerotre i progetti che promuoviamo ogni anno a sostegno delle biblioteche scolastiche del nostro territorio. Dal 9 al 17 novembre sarà possibile venire in libreria e donare un libro alle scuole". Sabato 16 novembre tornano le attività legate alla Giornata della gentilezza che organizziamo grazie al contributo di Biblioteca Città di Arezzo. Quest’ anno i bambini incontreranno Silvia Vecchini. "Domenica 17 novembre inizieremo con gli appuntamenti domenicali all’interno della meravigliosa mostra "Giorgio Vasari. Il teatro delle virtù" presso la Galleria d’arte Moderna in San Francesco. Una serie di appuntamenti che rendono omaggio ad uno dei nostri illustri concittadini. Tante novità in programma che si intrecciano con i nostri appuntamenti fissi, Piccoli, molto piccoli, piccolissimi, Tre storie ed una tazza di thè e Le Officine della Carta di Ilaria Gradassi". Si parte oggi alle 18 con Per mille camicette al giorno presentazione e dediche con l’illustratrice Sonia Maria Luce Possentini. Incontro gratuito, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Da domani a domenica 17 novembre doniamo un libro alle scuole. Domani alle 16 jam session letture in libertà omaggio ai libri che hanno fatto breccia nel cuore dei lettori. Incontro gratuito, ingresso libero fino ad esaurimento posti. La giornata della gentilezza si celebra sabato 16 novembre con incontri, letture, laboratori con Silvia Vecchini.