Pediatria, passaggio di testimone: saluta Erica Nistri, arriva Milva Milli

Un cambio fra donne per un servizio sanitario fondamentale. Al posto della dottoressa Erica Nistri arriva la pediatra Milva Milli, che assumerà l’incarico definitivo nell’ambulatorio pediatrico del distretto di Sansepolcro della Asl Toscana Sud Est. A partire dal prossimo 1° maggio, la dottoressa Nistri lascerà il suo incarico in Valtiberina, dove era arrivata nel dicembre del 2022, per un trasferimento volontario e il suo ultimo giorno di attività sarà pertanto mercoledì 30 aprile. Al suo posto subentrerà – come già ricordato - la dottoressa Milli, anche lei proveniente da altra sede per mobilità volontaria, che assumerà l’incarico definitivo nell’ambulatorio pediatrico (situato al piano terra) del distretto di Sansepolcro. L’attività ambulatoriale si svolgerà dal lunedì al venerdì. Le famiglie seguite dalla dottoressa Nistri dovranno effettuare una nuova scelta, a partire dal 1° maggio, seguendo le modalità indicate sul sito dell’Asl Toscana sud est al seguente link: https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra.

"Ringraziamo la dottoressa Nistri per la sua professionalità, il grande impegno e la dedizione mostrata nei confronti dei bambini e delle bambine e delle loro famiglie – ha dichiarato il direttore della zona distretto Valtiberina, Giampiero Luatti – e accogliamo con favore la dottoressa Milva Milli, professionista già nota alla comunità per aver prestato servizio in Valtiberina, a Sansepolcro e attualmente anche a Badia Tedalda e Sestino. Il distretto si attiverà, inoltre, per richiedere l’inserimento di un terzo pediatra, come già avvenuto in passato. Nei prossimi giorni verrà inviato anche un sms informativo alle famiglie da parte dell’azienda con i contatti e gli orari della nuova pediatra". La dottoressa Milva Milli e il dottor Rosario Maggiore – che continuerà a svolgere la propria attività nei presidi di Anghiari, Pieve Santo Stefano e Sansepolcro – saranno in grado di accogliere tutte le famiglie in carico alla dottoressa Nistri.