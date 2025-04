Pedalata e tradizioni culinarie

Una classica avventura su due ruote tra natura e tradizione. Domenica 4 maggio andrà in scena la seconda edizione della Pedalata del Fagiolo Zolfino, un evento imperdibile per gli appassionati di ciclismo e delle tradizioni locali. Organizzata dal Comitato Festa alla Penna e dalla Valdarno Bike Road ETS, la manifestazione propone una giornata all’insegna dello sport, della natura e dell’enogastronomia.

La partenza è fissata per le ore 9:30 dal Parco Don Felice nella località La Penna, nel comune di Terranuova Bracciolini. Il percorso, un anello di 35 km, è accessibile a MTB, e-bike e gravel, consentendo la partecipazione a ciclisti con diversi livelli di esperienza. Non serve, insomma, essere allenati per poter partecipare a questa bella pedalata che, confidando nell’aiuto del bel tempo, richiamerà come è già accaduto nella passata edizione tantissime persone non sono tanto dalla vallata valdarnese ma anche all’interno della provincia aretina, con il principale obiettivo di potersi divertire e passare qualche ora certamente diversa dalla normale routine.

Uno dei momenti clou sarà la sosta a metà percorso presso l’Azienda Agricola Fratelli Bonaccini, dove i partecipanti potranno concedersi una pausa con una degustazione di prodotti tipici, tra cui il celebre Fagiolo Zolfino, assoluto protagonista della giornata. L’iscrizione è gratuita ed è già attiva sul sito ufficiale dell’evento: www.valdarnobikeroad.it/ecodays.

Al termine della pedalata, sarà possibile fermarsi per un pranzo conviviale presso il ristorante o presso gli stand gastronomici allestiti nell’ambito della Festa del Fagiolo Zolfino, per un’ulteriore immersione nei sapori autentici del territorio.

La Valdarno Bike Road, da sempre molto attiva sul territorio, si sviluppa lungo 200 km attraverso borghi caratteristici e paesaggi suggestivi, tra la piana dell’Arno, le colline del Chianti, i "canyon" delle Balze e le pendici del Pratomagno. L’obiettivo è quello di promuovere il turismo ecosostenibile creando positive ricadute economiche su tutte le attività turistiche e ricettive bike-friendly e non solo.

Massimo Bagiardi