Pedalata Biancoverde Oggi gita e festa da Porta Trento Trieste

Oggi si svolge l’edizione numero 33 della "Pedalata Biancoverde", la tradizionale passeggiata su due ruote, non competitiva, per le strade e le frazioni del Quartiere, organizzata da Porta Sant’Andrea e dall’associazione "il Bando". La pedalata scorrerà, a velocità adatta anche ai più piccoli, tra le vie della del Quartiere e toccherà anche le frazioni di Santa Firmina, Bagnoro, la Pace e Staggiano. Il ritrovo è in Piazza San Giusto alle 9 e il programma prevede anche la colazione alle scuderie a Staggiano.