Patto di amicizia fra Anghiari e Sansepolcro in nome del Carnevale

L'assessore biturgense Francesca Mercati ed Elena Bartolini del Carnevale di Anghiari

Arezzo, 7 febbraio 2023 - Patto di amicizia stipulato fra Anghiari e Sansepolcro in nome del Carnevale. La firma è avvenuta sabato 4 febbraio alla presenza degli assessori Francesca Mercati e Alberica Barbolani da Montauto e della presidente del Carnevale della Gioventù di Anghiari, Elena Bartolini. In base a quanto sottoscritto, le due realtà si impegnano a collaborare assieme evitando la sovrapposizione di date nello svolgimento dei rispettivi appuntamenti. Quest'anno, Sansepolcro si prende la penultima domenica (cioè il 12 febbraio) e Anghiari l'ultima (il 19), mentre nel 2024 avverrà il contrario. Un modo anche per concedere una doppia opportunità a chi vuole divertirsi, che potrà andare in entrambi i centri. Soddisfazione su entrambi i fronti per quello che dovrà diventare d’ora in poi il Carnevale della Valtiberina; per l’occasione, c’erano anche le maschere tradizionali in costume: “Senzabriglie” per Sansepolcro, con Giuliana Del Barna e il “Sambudellaio” per Anghiari, interpretato da Fabio Cecconi. Domenica 12 febbraio, fra coriandoli e musica, le realtà del territorio torneranno a sfilare mettendo in gioco la propria creatività. Il programma prevede anche quest’anno una divertente sfilata del lungo corteo mascherato, composto da esponenti e rappresentanti delle associazioni territoriali, per le strade del centro storico, partendo da Porta Romana lungo le principali vie per poi concludere il suo percorso in piazza Torre di Berta, cuore della festa. Il corteo sarà guidato dall’immancabile “Senzabriglie” la maschera simbolo di Sansepolcro che indossa i colori e le caratteristiche della città in una veste goliardica e divertente. Travestimenti a squadre, ai quali viene assegnato un numero, verranno valutati da un'apposita giuria, chiamata ad eleggere e premiare i migliori gruppi mascherati. Squadra che vince non si cambia e i presentatori dell’evento saranno anche quest’anno Andrea Franceschetti e Silvia Epi. Novità di quest’anno, la Super Tombola a cura dell’Associazione “Le Centopelli”, in palio ben mille euro per il vincitore.