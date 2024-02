Pasta Fabianelli Bf conclude l’operazione

Il colosso Bonifiche Ferraresi porta avanti l’acquisizione del Pastificio Fabianelli che oggi diventa di sua proprietà per il 94 per cento. Un iter avviatosi nel 2022, quando il principale player italiano, aveva già acquisito il 30% dell’azienda. L’operazione è stata finalizzata alla fine del 2023. Dopo alcuni step burocratici il procedimento sarà ufficialmente concluso. "Due eccellenze italiane che, di fronte alla stessa filosofia, decidono di rafforzare il loro legame e proseguire insieme la strada". Sono queste le parole del sindaco Mario Agnelli dopo la notizia dell’acquisizione che aggiunge: "se Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana per superficie agricola utilizzata e quotata in borsa, decidesse di continuare ad investire in un’azienda storica del territorio come il Pastificio Fabianelli, credo che sarebbe di sicuro un’ottima notizia per tutti: per l’azienda, per i dipendenti, per Castiglion Fiorentino ma anche per tutta la Valdichiana. Non credo proprio che ci troviamo di fronte a manovre speculative tipiche di questi anni, dove aziende italiane vengono vendute a multinazionali o a non precisati fondi d’investimento stranieri. Qui la realtà che si prefigura è ben diversa". Per la Fabianelli, dunque, l’avvio di un nuovo corso, visto che viene inserita in un colosso che produce valore per oltre un miliardo di euro, La storia del Pastificio è cominciata nel 1860 ed è staata portata avanti per quattro generazioni dalla famiglia Fabianelli. Oggi l’azienda ha un fatturato di 20 milioni e 35 dipendenti.