Passo dei Mandrioli, nuovo appello. Oggi un vertice interregionale: "Chiusure inaspettate: ora basta"

di Sara D’Alessandro

Un vertice sulla viabilità del passo dei Mandrioli: l’appuntamento è in programma oggi alle 18 a San Piero in Bagno, alla presenza del sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini, del presidente della provincia di Forlì Cesena e del sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli. Le criticità dell’importantissimo snodo per il erano state rese note da Marta Bidi, imprenditrice turistica della zona, presidente delle strutture ricettive Confcommercio , che insieme ad altri operatori del settore turistico alberghiero e comuni cittadini, aveva rivolto, attraverso una sorta di mailbombing un appello alle istituzioni, per discutere delle problematiche relative alla viabilità e ai lavori in corso del Passo dei Mandrioli. "Dopo questa proposta – spiega Marta Bidi – sono stata contattata sui social da alcuni utenti Facebook del versante romagnolo che hanno pensato di riproporre la medesima iniziativa, ottenendo così la possibilità di portare le nostre richieste all’attenzione degli amministratori locali, in un incontro pubblico, al fine di porre delle domande e ricevere adeguate risposte riguardo agli sviluppi futuri. Nel corso dello scorso anno – prosegue – abbiamo dovuto fare i conti con chiusure inaspettate, senza preavviso, privandoci di un accesso cruciale al nostro territorio. Se la chiusura è necessaria per lavori di manutenzione o altri motivi, questa dovrebbe essere programmata, in modo da informare la collettività e permetterne l’agibilità soprattutto nel weekend. Più volte inoltre, ci siamo trovati a dover fare i conti con la chiusura simultanea del Passo dei Mandrioli, ma anche degli altri valichi di montagna, creando inevitabilmente notevoli disagi".

"Serve dunque trovare al più presto una soluzione affinché questa situazione non si ripercuota negativamente sul nostro settore, soprattutto in occasione delle festività Pasquali e nel periodo estivo. Con questo incontro – conclude – al quale ha dato la sua adesione anche il sindaco di Bibbiena Vagnoli auspichiamo di poter coinvolgere anche altre amministrazioni, per arrivare ad una soluzione definitiva della ‘Questione Mandrioli’. La partecipazione è fondamentale per dimostrare l’unità e la determinazione della nostra comunità nel proseguire il miglioramento della viabilità casentinese".