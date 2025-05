Passo avanti per l’ex Sacci: "La zona è stata bonificata ora vogliamo recuperarla"

Nuovo passo in avanti per il recupero dell’ex area Sacci. Marino Franceschi e la società Marino fa Mercato spa, proprietari dell’area, fanno sapere di aver bonificato la zona. Hanno impugnato l’ultima ordinanza davanti al Tar e ora lanciano un appello ai Comuni di Chiusi della Verna e Bibbiena per sbloccare la situazione e poter partire con l’opera di recupero di tutta l’area.

"Tutti conoscono la storia dell’ex Sacci - spiega Marino fa Mercato - che la nostra società ha rilevato nel 2003 per realizzare un grande progetto di riqualificazione che però le è stato sempre impedito ed ancora oggi ne viene negata l’attuazione da parte degli enti interessati. Il Comune di Bibbiena, a seguito della pronuncia del Tar Toscana che aveva annullato l’ordinanza 130/2023, ha riaperto il procedimento amministrativo all’epoca iniziato ma non concluso e poi, a febbraio, ricevute le osservazioni di Arpat e Asl si è visto costretto ad emettere una nuova ordinanza che la società ha già impugnato dinanzi al Tar Toscana. E tuttavia già in questo provvedimento il sindaco di Bibbiena ha escluso la sussistenza di ogni compromissione per la salute e per l’ambiente per cui già questo dovrebbe essere sufficiente a dare tranquillità alla cittadinanza".

I proprietari dell’area ex Sacci rispondono poi ad interrogazioni regionali ed interventi del comitato "Ripuliamo la Sacci" dove viene ribadito il bisogno di una bonifica poiché nell’area vi sarebbero amianto e rifiuti pericolosi da rimuovere. "Questo non corrisponde a vero - spiega la società Marino fa Mercato - perché nell’ex cementificio Sacci non vi sono rifiuti di cui la popolazione debba preoccuparsi. Posto che la Marino non ha mai utilizzato la struttura e prodotto alcun rifiuto, questa si è dovuta far carico di tutto ciò che era residuato dall’attività dell’ex cementificio".

E la società elenca tutti gli interventi fatti negli anni, fino a quelli più recenti seguiti al procedimento penale che ha visto il proprietario Marino Franceschi nel dicembre 2022 assolto da ogni accusa. E adesso fa un appello alle istituzioni per poter partire con la riqualificazione dell’area. "La società - scrive nella nota Marino fa Mercato - è ancora oggi pronta e disponibile a fare la sua parte, ma per realizzare il progetto di riqualificazione dell’intera area ha bisogno della collaborazione e disponibilità degli enti preposti poiché è solo con il rilascio dei titoli edilizi che potranno avere inizio gli interventi di demolizione delle strutture e la realizzazione del progetto di riqualificazione dell’area. La popolazione dell’intera vallata ed anche il nascente Comitato, dovrebbero far pressione sui due Comuni affinché venga aperto un tavolo per affrontare tutte le problematiche che riguardano l’area ex Sacci che non possono essere risolte con ordinanze o denunce molti penali, ma solo con un incontro programmatico tra la proprietà (sempre disponibile) e le pubbliche amministrazioni coinvolte".