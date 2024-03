Passione dischi & fumetti. La ‘due giorni’ del Palaffari

Weekend per appassionati e collezionisti con tanti appuntamenti ad Arezzo Fiere. Sabato 16 e domenica 17 marzo torna la Fiera del Disco e del fumetto nei padiglioni di via Spallanzani. Il fumetto ad Arezzo vanta una storia antica. Il pubblico della città infatti è storicamente un collezionista e appassionato di fumetti, aretini i più famosi disegnatori di case editrici blasonate come la Bonelli di Tex e Zagor. Ecco allora che proprio qui torna la fiera del vinile, del fumetto e del collezionismo organizzata dall’Associazione Fumetti e dintorni. Cento espositori da tutta Italia si ritroveranno ad Arezzo per scambiare, vendere o valutare fumetti, vinili ma anche figurine, subbuteo e videogiochi. Una due giorni di full immersion nel mondo del collezionismo, tra eventi e street food. Spazio anche alla musica tra i padiglioni di Arezzo Fiere con diversi gruppi musicali che si alterneranno nella due giorni. Presenti anche banchetti espositivi ed informativi di diverse realtà associative giovanili e musicali e stand eno-gastronomici. Sabato dalle 10 alle 17 sarà presente con i suoi lavori, il disegnatore della casa editrice Bonelli, Marcello Mangiantini che in edicola esce con Zagor.

Mangiantini incontrerà il pubblico e porterà delle copie che autograferà a chi vorrà acquistare il suo disegno. Poi Fabio Civitelli che domenica 17 marzo dalle 10 alle 17, esporrà almeno 15 tavole dei suoi ultimi lavori, i quali verranno messi in vendita e durante il pomeriggio, incontrerà il pubblico con altri illustri colleghi aretini, ed altri disegnatori.

Anche il reparto dischi sarà presente tra ultimi arrivi e dischi introvabili. Grande novità di quest’anno lo spazio dedicato ai vecchi Flipper e JukeBox oltre ai giradischi.

In concomitanza con il salone del disco e del fumetto ci sarà sempre il fine settimana del 16 e 17 marzo anche il ritorno di Passioni in Fiera al palaffari, l’evento dedicato principalmente alla natura, all’agricoltura, all’outdoor e al mondo degli animali. Ma non è finita qui, presenti anche gli stand di Arezzo Nirvana, nella stessa due giorni sbarca ad Arezzo la Fiera del Benessere, esoterismo e tattoo organizzata da Naturalmente Eventi. Un viaggio nel mondo olistico e del benessere con expo di artigianato e bio, area relax e magia.