Cortona, la Pasqua è vip: 'paparazzati' Adam Clayton, Costacurta e la moglie

Cortona (Arezzo), 17 aprile 2022 - La Pasqua della ripartenza turistica a Cortona non tradisce le aspettative. Ponte da incorniciare per la città con un grande afflusso di visitatori. E non sono mancati, come ormai da tradizione, anche volti noti dello spettacolo. Paparazzato a cena nella nota Osteria del Teatro di Emiliano Rossi Adam Clayton, bassista della storica band rock U2.

Una cena in famiglia per la popolare rock star che si è goduto tra le prelibatezze proposte dallo chef un piatto con fiori di zucca e un’intramontabile fonduta di tartufo. Prima di lasciare il locale non ha mancato di posare sorridente in una foto ricordo proprio con Emiliano Rossi.

Nel pomeriggio di Pasqua lungo la passeggiata di via Nazionale non è passata inosservata la coppia composta da Billy Costacurta e la moglie Martina Colombari che, una volta riconosciuti, si sono volentieri prestati ad un selfie ricordo con alcuni fan. Per loro non è la prima volta in terra aretina. L’estate scorsa avevano già visitato Arezzo e Castiglion Fiorentino.

Cortona si conferma così meta indiscussa del turismo in Toscana e anche immancabile tappa di vip. La scorsa estate era stata scelta da star del calibro di sir Antony Hokpins e Robert Downey Jr anche loro colpiti dalle bellezze artistiche della città. George Clooney e la moglie Amal Alamuddin, invece, avevano fatto capolino a Cortona, ma solo per una serata romantica lontana dai paparazzi tornando in un luogo a loro particolarmente caro: il Relais il Falconiere.