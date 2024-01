Partito il trasporto pubblico locale a Capolona

Arezzo, 2 gennaio 2023 – Dal 1 gennaio 2024 a Capolona il trasporto pubblico locale Comune ha preso il via.

“La riforma del servizio di trasporto pubblico voluta dalla Regione Toscana ed avviata nel 2010 ha obbligato le Amministrazioni Comunali dover riorganizzare l'intero servizio così che da questo 2024 il trasporto pubblico sarà gestito direttamente dal Comune di Capolona “ commenta il Sindaco Mario Francesconi”

A seguito di un bando, che ha visto insieme i Comune di Capolona e di Subbiano, in cui il nostro Comune è stato capofila, il servizio è stato affidato a Tiemme Spa, un servizio che da questo nuovo anno permetterà di transitare nei due territori e comprenderà i servizi di linea finora svolti da autolinee Toscane ( o Casucci in qualità di subaffittuario) che i servizi realizzati con scuolabus fino al 31/12/23.”

Nel nuovo sistema di trasporto pubblico una novità importante, come dichiara l’assessore Daniele Pasqui “ “A porte aperte” è la novità importante per chi usa il trasporto pubblico , abbatte infatti le barriere tra trasporto scolastico e trasporto pubblico e, appunto, apre le porte degli scuolabus a tutti gli utenti.”

Pasqui informa che” Saranno presenti pulmini di dimensioni ridotte , vengono sostituiti i vecchi scuolabus , e arrivano pullman di linea che non siano ad esclusivo utilizzo alla comunità scolastica ma dell'intera collettività ".

Per l’Amministrazione Comunale di Capolona, l’obbiettivo primario è quello di garantire anche il trasporto nelle aree a scarsa fruibilità , collegare le frazioni al capoluogo , alla casa della salute , alle stazioni , ai centri commerciali. Altra novità riguarda gli studenti

“Per quanto riguarda i ragazzi , attraverso un badge dotato di sensore GPS , lo studente potrà essere monitorato sia sugli spostamenti degli autobus sia i relativi eventi di salita e discesa da parte dei genitori.” Informa l’assessore Daniele Pasqui , che insieme al Sindaco commenta “Riteniamo, come Amministrazione Comunale, di aver intrapreso un nuovo percorso efficace ed efficiente che non solo garantirà maggiori e migliori servizi ma al tempo stesso non graverà sui bilanci comunali ne sulle tasche dei cittadini grazie ai contributi della Regione mirati proprio a questa tipologia di trasporto.”

Tre le linee individuate : -la Linea Rosa, che riguarda la zona oltre la Valle e cioè Pieve San Giovanni, Cafaggio, Castelluccio, Poggio al Pino, con alcune corse annualmente pianificate per la scuola primaria “Campoleone” e dell’infanzia “Don Milani” che raggiungeranno anche altre località. La maggior parte delle corse saranno in coincidenza a Castelluccio con arrivi e partenze della linea urbana di Arezzo. –

La linea Arancio: un servizio per il paese di Capolonae località limitrofe come Bibbiano, Migliarino, il Santo, Cenina, Giglioni, il Pino, con alcune corse annualmente pianificate per gli studenti che frequentano la scuola dell’infanzia , e scuola primaria e secondaria di 1° grado.

Una linea a servizio anche delle due Stazioni ferroviare , dei due Uffici Postali, Capolona e Subbiano, della Casa della Salute a Subbiano, dei supermercati nel territorio di Subbiano. Inoltre è la linea di interscambio con la rete urbana di Arezzo al Carrefour di Castelnuovo. –

La linea Azzurra è la linea di collegamento tra Castelluccio e Cpaolona passando per la strada provinciale dello Spicchio che avrà una nuova fermata a San Martino Sopr’Arno “fontanello”, con alcune corse annualmente pianificate per gli studenti abbonati che frequentano la scuola di 1° grado, anche questa permette il collegamento con scuole, stazioni ferroviarie e punti di interscambio con la rete urbana di Arezzo.

I punti vendita dei titoli di viaggio sono: Capolona: Huang Cunda in via Marconi; Coop. Betadue presso Stazione Ferroviaria di Subbiano/Capolona Nord; Subbiano: Edicola Cartoleria Innocenti in via Roma; Tabaccheria edicola Paffetti in via Roma; a Ponte alla Chiassa di Arezzo Tabacchi Tinti Monica.