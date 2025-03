Partita applaudita al Faralli. Inaugurato il nuovo stadio nella città del Fair Play

Nessun taglio del nastro ufficiale ma sarà inaugurato domenica, con lo speciale evento "La partita applaudita regionale", il rinnovato campo sportivo Faralli di Castiglion Fiorentino. Calcio di inizio alle 10 quando si affronteranno i Giovanissimi B under 14 della Castiglionese contro la squadra Olmoponte Santa Firmina. Il progetto regionale de "La partita applaudita" che vede tra gli organizzatori anche Anci Toscana e il settore giovanile e scolastico regionale della Figc, coinvolge 200 squadre toscane pronte a rilanciare il messaggio di vivere la gara in modo veramente sportivo. In tutte queste gare il pubblico potrà esprimere le proprie emozioni sono ed esclusivamente con l’applauso.

In occasione dell’inaugurazione il sindaco Mario Agnelli ha ricevuto la visita del presidente del Comitato Regionale Toscana Paolo Mangini. Insieme al vicesindaco Devis Milighetti, Agnelli ha illustrato gli importanti interventi strutturali che in questi ultimi anni sono stati effettuati nel territorioe quelli programmati per il futuro. In primis proprio la recente ristrutturazione dello stadio con il recupero degli spogliatoi sotto la gradinata Viciani e la messa in opera del nuovo manto in erba artificiale. Un intervento che ha sfiorato i 500mila euro. Il Comune ha previsto anche un nuovo impianto sportivo finanziato dal bando del Ministero dello Sport e dei Giovani di oltre 700 mila euro, che andrà a sostituire il vecchio campo in terra battuta della "Spiaggina" nel Centro Sportivo di Montecchio.

Al sopralluogo ha preso parte anche la dirigenza della società sportiva Castiglionese capitanata dal presidente Carlo Barbagli che ha illustrato il progetto, già in fase di sviluppo, per estendere a tutti i tesserati l’invito a ispirarsi sempre più ai princìpi del Fair Play. Il comune si è aggiudicato il riconoscimento a livello europeo, unico tra gli italiani, che verrà portato su tutti i campi della regione grazie all’apposizione sulle maglie da gioco del logo "Castiglion Fiorentino Città del Fair Play".