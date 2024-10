Parte oggi il nuovo laboratorio di Grafologia

Parte ad Arezzo, nella nuova sede dell’Associazione Archeosofica in via Alessandro Dal Borro 58, un laboratorio di Grafologia, aperto a tutti, e pensato appositamente per chi vuole conoscere meglio sé stesso e gli altri attraverso l’analisi della scrittura. Il docente, Christian Bonelli, è grafologo professionista di metodo francese diplomato presso la scuola A.R.I.G.R.A.F., gruppo corrispondente della Sociètè Française de Graphologie. In questo nuovo format, moderno e coinvolgente, i partecipanti impareranno le modalità con cui la grafia può rivelarsi una finestra sull’inconscio personale e collettivo, con l’utilità di farci accedere a ciò che spesso non riusciamo a vedere direttamente. Infatti, come un gioco di specchi, ogni tratto tracciato sul foglio bianco riflette noi stessi. Si tratta di un’esperienza affascinante e utile a tutti, dai curiosi agli appassionati, senza alcuna necessità di conoscenze pregresse. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano lasciarsi sorprendere e scoprire in che modo la propria scrittura riesce a parlare di noi e degli altri. Il corso si svolgerà in quattro parti, oggi, il 16, 23 e 30 ottobre alle 21:15, nella sede dell’Associazione. Info 339 114 4372.