Parte l’avventura del nuovo Montevarchi

Arezzo, 25 luglio 2023 – Iniziata ufficialmente ieri, al campo sportivo di Loro Ciuffenna, la preparazione pre campionato del Montevarchi Calcio. Già sabato scorso la rinnovatissima squadra rossoblù, affidata a Simone Calori, si era ritrovata al Brilli Peri per i per i primi test atletici. L'inizio della settimana segna però l'avvio, vero e proprio, del ritiro estivo. In questi primi giorni di lavoro la società, in primis il dg Del Grosso e lo stesso allenatore valuteranno tutti i reparti per poi vedere se sarà, o meno, il caso di intervenire. La squadra effettuerà doppie sedute, alle 10 e alle 16. Giovedì sera ci sarà poi la presentazione di prima squadra e campagna abbonamenti allo stadio Brilli Peri alle 21. La prima uscita domenica alle 16 a Loro Ciuffenna tra Montevarchi A e Montevarchi B. Le prime vere amichevoli, invece, sono in programma il 2 agosto alle 17 in casa contro la Pianese e poi domenica 6 agosto a Chianciano sempre alle 17 contro il Follonica Gavorrano.

I convocati: Portieri: Davide Dainelli (03), Andrea Spurio (98) Difensori: Tommaso Artini (01), Marco Calosci (05), Leonardo Francalanci (02), Tommaso Lucatuorto (05), Tommaso Messini (04), Andrea Morosi (04), Mattia Stefoni, Cosimo Nannini (99) Centrocampisti: Milton Vitali Borgarello (97), Andrea Casagni (05), Riccardo Croci (05), Alberto Muscas (97), Andrea Nardi (05), Mattia Pardera (01) Attaccanti: Massimiliano Benucci (98), Samuele Carnevali (02), Andrea Jukic (93), Leonardo Lorenzini (04)