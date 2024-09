Parte il nuovo corso di formazione per operatori termoidraulici alla Scuola edile di Arezzo

Arezzo, 25 settembre 2024 – È ufficialmente iniziato il nuovo corso per Operatori Termoidraulici presso la Scuola Edile di Arezzo, un progetto formativo che punta a creare nuove figure professionali pronte a entrare nel mondo del lavoro, in un settore in continua espansione.

A dare il benvenuto ai partecipanti è stato Andrea Bigazzi, direttore della Scuola Edile, che ha sottolineato l’importanza di percorsi formativi pratici e orientati al lavoro, in grado di rispondere alle esigenze del mercato. Il corso, denominato SPID 4 – Scuola per Idraulici, ha una durata triennale ed è strutturato in modo da fornire agli studenti una preparazione completa, combinando teoria, laboratori e stage pratici in azienda.

Nel primo anno, gli allievi seguiranno un programma di 990 ore, suddiviso tra materie di base e professionali, con lezioni sia teoriche che di laboratorio. Nel secondo e terzo anno, il percorso prevede altre 990 ore di formazione, di cui 400 dedicate a esperienze di stage presso aziende del settore.

Tra le competenze professionali che verranno acquisite spiccano la realizzazione di impianti, la manutenzione e il collaudo. Andrea Bigazzi, nel corso dell’intervista rilasciata per l’avvio del corso, ha espresso grande soddisfazione per il coinvolgimento di numerosi giovani che, dopo aver conseguito il diploma di terza media, hanno scelto di intraprendere un cammino formativo specifico nel settore termoidraulico.

"Il nostro obiettivo – ha dichiarato Bigazzi – è formare figure qualificate che possano inserirsi con facilità nel mondo del lavoro, in un settore cruciale per lo sviluppo del territorio e sempre più richiesto dalle aziende." Il corso è aperto a giovani con meno di 18 anni e prevede requisiti specifici per l’accesso, tra cui la conoscenza della lingua italiana a livello A2 per gli studenti stranieri.

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì, con un orario che va dalle 8:00 alle 13:30, e con eventuali rientri pomeridiani dalle 14:30 alle 17:30. Un settore in crescita e un’opportunità per i giovani La scelta di puntare su corsi di formazione specializzati nasce dalla crescente domanda di professionisti qualificati nel settore termoidraulico, un ambito che negli ultimi anni ha visto un aumento esponenziale delle richieste di lavoro, soprattutto in relazione agli interventi di efficientamento energetico e riqualificazione edilizia.

La Scuola Edile di Arezzo, con una tradizione consolidata nel campo della formazione, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la crescita professionale dei giovani del territorio.

Il corso per operatori termoidraulici rappresenta un’occasione unica per chi desidera acquisire competenze pratiche e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. L’intervista completa a Andrea Bigazzi sarà disponibile sui canali social della Scuola Edile e sul sito ufficiale dell’istituto.