Parrucchieri ed estetiste. Al via la campagna contro l’abusivismo

L’abusivismo nel settore dei servizi alla persona è in crescita. Per sensibilizzare sull’importanza di affidarsi a imprese regolari e professionisti qualificati, Confartigianato e Cna hanno realizzato una campagna di comunicazione. "Affidarsi a operatori non qualificati espone a seri rischi": i presidenti provinciale di Cna estetica Pagni e di Confartigianato estetica Marzocchi. E "Ricevere trattamenti nella propria abitazione o in locali non a norma è illegale": i presidenti provinciali di Confartigianato e Cna acconciatori Tacconi e Berti.