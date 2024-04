"Parole liberate". L’album con i testi arrivati dalle carceri

I testi elaborati da persone detenute e le musiche di artisti della scena musicale italiana. È Parole liberate Volume 2, il secondo album nato dal progetto dell’associazione di promozione sociale "Parole Liberate. Oltre il muro del Carcere" ed emanato dal ministero della Giustizia, che ha proposto a detenute e detenuti delle carceri italiane di scrivere un testo, destinato a diventare canzone, grazie al contributo di importanti artisti della scena musicale italiana. In questa edizione sono stati selezionati testi arrivati dalle carceri di Sollicciano a Firenze, Arezzo, Pisa, Perugia, Teramo, Reggio Emilia, Parma e Bari. A rispondere alla chiamata dell’associazione e della casa discografica Baracca & Burattini sono stati: Morgan, Bandabardò, Viadellironia, Andrea Chimenti & Giorgio Baldi, Nuovonormale, Magicaboola Brass Band & Fabrizio Pocci, Max Bianchi, The Mastelottos, Synaesthesia, Flavio Giurato - Featuring Nicola Distaso, Pivio, Marco Machera e Tony Levin, Annie Whitehead, Pase & Alessandra Donati. In concomitanza con la presentazione dell’album, che segue quello uscito nel 2022 che ha vinto il Premio Lunezia ed è arrivato secondo alle Targhe Tenco, alla Camera dei Deputati sono state annunciate anche le date del tour, al via il 9 giugno da La Spezia, dentro e fuori le carceri.