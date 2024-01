"Parlando di musica" a Casa Bruschi: si parte con l’eredità di Abbado

Alla Casa Museo Ivan Bruschi torna "Parlando di musica. Grandi maestri a confronto" una serie di incontri con artisti internazionali come Alessandro Carbonare, Nazzareno Carusi e Alberto Navarra. Tre interviste con contributi musicali realizzati grazie all’intervento del Maestro Roberto Pasquini, Presidente dell’Associazione Musicisti Aretini, per sognare e riflettere sulla grande arte della musica. La rassegna online rappresenta un’occasione per scoprire in modo originale e attraverso un punto di vista esclusivo l’interpretazione di affermati musicisti, rivolta a tutti gli interessati e in particolare agli appassionati che negli ultimi 19 anni hanno apprezzato la musica classica suonata nelle suggestive sale di Casa Bruschi in occasione della Stagione Concertistica Internazionale dal 23 febbraio.

Il primo evento di "Parlando di musica" è previsto online venerdì primo febbraio alle ore 21 sul profilo Facebook con Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia e dell’Orchestra Mozart di Claudio Abbado, che insieme a Roberto Pasquini presenterà riflessioni e suggestioni musicali sul tema "L’eredità di Claudio Abbado, una memoria vivente". Il 20 gennaio 2024 ricorreva il decennale dalla morte del grande direttore d’orchestra milanese Claudio Abbado, figura carismatica e unanimemente ritenuto uno dei più grandi direttori di tutti i tempi, unico italiano direttore principale dei mitici Berliner Philarmoniker dal 1989 al 2002. Carbonare ha collaborato col maestro Abbado nell’Orchestra Mozart e poi anche nella Lucerne Festival Orchestra, compagini fondate da Abbado, registrando tra l’altro per Deutsche Grammophon il concerto per clarinetto e Orchestra di Mozart, cd che ha vinto il 49° Record Academy Awards 2013. Attraverso il ricordo del maestro, Carbonare ci introdurrà alla scoperta della sua incomparabile eredità.

Gli appuntamenti proseguono venerdì 8 e 15 febbraio.