Parco di via Giovanni Acuto: inaugurazione ufficiale e intitolazione a Giuliano Giuliani

Arezzo, 26 settembre 2024 – Inaugurato ufficialmente ieri ed intitolato al portiere Giuliano Giuliani il parco pubblico di via Giovanni Acuto. Alla presenza dei vertici dell’associazione ORA e del Museo Amaranto, promotori dell’intitolazione approvata dalla Giunta comunale, l’assessore Alessandro Casi, accompagnato dall’assessore Monica Manneschi, ha tagliato il nastro e svelato la targa alla presenza dei familiari di Giuliani, di molti dei suoi ex-compagni di squadra e del mondo dello sport e del calcio aretino di ieri e di oggi.

“Da oggi il parco sarà identificato con il nome di Giuliano Giuliani al cui ricordo non solo i tifosi ma tutta la città ha dimostrato di essere rimasta molto legata, ed è significativo che proprio ad uno sportivo sia dedicata un'area verde di nuova generazione attrezzata per le attività ludico-ricreative e sportive per i più piccoli e per i più grandi, inclusiva e accogliente, dotata di tutti i servizi.

Il parco ha già aperto i propri cancelli lo scorso luglio, fin da subito frequentato ed apprezzato dai residenti della zona: siamo sicuri che sarà presto animato dalla presenza di tante altre persone che vorranno godere di questo bellissimo spazio pubblico”, ha commentato l’assessore Alessandro Casi.

Al parco “Giuliano Giuliani” sono state affisse anche le Carte etiche dello sport, donate dal Panathlon Club Arezzo, svelate anch’esse dall’assessore Alessandro Casi insieme al presidente del Panathlon Arezzo Mario Fruganti e del presidente del CONI provinciale Alberto Melis.